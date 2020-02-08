Эксперты назвали самые опасные для здоровья предметы

Самым простым и эффективным способом избежать заражения инфекцией является регулярное мытье рук. Специалисты в разгар эпидемии коронавируса напомнили, что есть особенно опасные предметы, после прикосновения к ним следует обязательно мыть руки.

Наиболее активными переносчиками инфекций эксперты назвали банкноты и монеты. Если человек недавно прикасался к купюрам, нужно помыть руки как можно быстрее. Сравнимую опасность представляют поручни в общественном транспорте.

Эксперимент показал, что на обложках и страницах меню в заведениях общественного питания опасных микробов больше, чем на сидениях туалета в этих кафе. Поэтому рекомендуется сразу же вымыть руки после того, как вы сделали заказ в кафе или ресторане.

Опасны ручки и карандаши в общественных местах — например, на почте или в отделении банка. Таким предметом ежедневно пользуются сотни человек, в среднем на такой ручке живет больше бактерий, чем в самом грязном туалете.

Настоящими инкубаторами для бактерий эксперты называют кухонные тряпки, губки для мытья посуды и разделочные доски. После того, как человек потрогал их, рекомендуется помыть руки. Кроме этого, данные предметы следует регулярно заменять.

Опасны и дозаторы мыла — особенно в общественных уборных. Прикасаться к ним нужно только перед процедурой мытья рук. Кроме этого, потенциальную угрозу представляют практически все вещи в аэропорту и на вокзале, ведь через эти места ежедневно проходят тысячи людей.