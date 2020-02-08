Солдат в Таиланде застрелил 17 человек

Военнослужащий армии Таиланда открыл стрельбу в городе Накхонратчасима, убив 17 человек. Инцидент произошел 8 февраля.

32-летний Джакрапант Томма сначала застрелил трех человек на территории воинской части, погибли его непосредственный командир, сослуживец и 63-летняя женщина. Затем военный сел во внедорожник и направился в центр города, передает Bangkok Post.

По пути он расстреливал идущих мимо людей, всего было найдено 17 тел с огнестрельными ранениями. Приехав к зданию торгового центра Terminal 21, военный взял в заложники 16 человек и продолжает отстреливаться от полицейских.

Согласно последним данным, стрелок забаррикадировался на четвертом этаже торгового центра. На место прибыл спецназ, однако никаких активных действий спецслужбы не предпринимают, с военным ведутся переговоры.

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча поручил полиции и военным задержать военнослужащего, устроившего стрельбу. Отмечается, что глава правительства приказал тщательно расследовать причины случившегося.