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Трудовые договоры переведут «в цифру»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предусмотрено проведение эксперимента по замене обычных трудовых договоров на электронные документы.

Участие работодателей в эксперименте будет добровольным, они сами будут определять виды документов и структурные подразделения, где бумажные документы заменят на электронные. При этом предусмотрено использование электронной подписи работодателей и работников, сообщается на сайте парламента.

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Эксперимент пройдет с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. После его завершения депутаты рассмотрят предложения по внесению изменения в действующее законодательство. При этом работник может отказаться от участия, даже если его начальство решило перейти на электронную форму договора.

Работодатель будет обязан выдавать электронные документы по заявлению сотрудника в течение трех рабочих дней. Все расходы, связанные с переходом на электронный документооборот, в том числе приобретение электронных подписей работников, по закону несет работодатель.

Электронный документооборот будет вестись с использованием информационной системы работодателя или системы «Работа в России», которая будет бесплатной для работников и работодателей. С помощью систем данные зафиксируют, «потерять» их будет невозможно.

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