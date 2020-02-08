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Россия отправила Китаю гуманитарную помощь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МЧС РФ

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщает пресс-служба ведомства.

На борту лайнера — медицинские препараты и средства индивидуальной защиты, отмечается в сообщении. Объем гуманитарного груза превышает 180 кубометров. Планируется, что в Китай вылетят еще несколько самолетов МЧС.

Президент Владимир Путин ранее предложил председателю КНР Си Цзиньпину российскую помощь для борьбы с коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Российский лидер отметил, что Москва рассчитывает на тесное взаимодействие с КНР ради победы над инфекцией.

Вспышка вирусной инфекции была зафиксирована в конце декабря 2019 года, ее эпицентром стал китайский город Ухань. Число зараженных превышает 34 тысячи, большинство из них проживают в провинции Хубэй.

Тема: Распространение китайского вируса
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