Зеленский попросил помочь Папу Римского

Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан и встретился с папой Римским Франциском. Украинский лидер попросил Франциска о помощи в освобождении пленных в Донбассе.

После беседы с понтификом Зеленский написал в своем Twitter, что «вдохновлен разговором о мире в Украине». Святой престол при этом пока не распространил официального сообщения о встрече.

Папа Франциск преподнес в подарок Зеленскому изображение святого Мартина Турского. «Святой Мартин помогал нуждающимся силой любви. Это то, что я желаю вашему народу. Желаю, чтобы святой Мартин защитил ваш народ», — сказал понтифик.

Накануне визита Зеленского в Ватикан глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав выразил надежду, что встреча украинского президента с папой Римским «принесет некоторое новое развитие в дипломатической области».

Папа Франциск ранее призывал к примирению на Украине. Так, выступая минувшим летом перед украинскими священнослужителями в Ватикане, понтифик отметил, что конфликт в этой стране усугубляется «пропагандистскими фальсификациями и манипуляциями различного вида».