«ПАЗ» с пассажирами протаранил троллейбус в Томске

Шесть человек пострадали в тройном ДТП в центр Томска с участием троллейбуса, маршрутного автобуса и легкового автомобиля.

Столкновение произошло на пересечении проспектов Кирова и Ленина, автобус «ПАЗ-32054» протаранил троллейбус, после чего тот задел автомобиль Toyota, передает пресс-служба регионального УМВД.

В момент ДТП в автобусе находилось десять пассажиров, а в салоне троллейбуса — 15 человек. Шесть граждан, которых были в автобусе, получили травмы. Среди пострадавших — семилетняя девочка.

Взрослые были доставлены в больницу скорой медицинской помощи, девочку медики доставили в больницу скорой медицинской помощи №2, уточняется на официальном канале облздрава в Telegram «Область здоровья».

По предварительным данным, авария произошла из-за ухудшившихся погодных условий. В Томске мокрый снег с дождем, на дорогах гололед. Специалисты МЧС уже порекомендовали водителям соблюдать скоростной режим.