НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

«ПАЗ» с пассажирами протаранил троллейбус в Томске

Источник:
Sibnet.ru
203 0
Фото: © пресс-служба Управления МВД России по Омской области

Шесть человек пострадали в тройном ДТП в центр Томска с участием троллейбуса, маршрутного автобуса и легкового автомобиля.

Столкновение произошло на пересечении проспектов Кирова и Ленина, автобус «ПАЗ-32054» протаранил троллейбус, после чего тот задел автомобиль Toyota, передает пресс-служба регионального УМВД.

В момент ДТП в автобусе находилось десять пассажиров, а в салоне троллейбуса — 15 человек. Шесть граждан, которых были в автобусе, получили травмы. Среди пострадавших — семилетняя девочка.

Взрослые были доставлены в больницу скорой медицинской помощи, девочку медики доставили в больницу скорой медицинской помощи №2, уточняется на официальном канале облздрава в Telegram «Область здоровья».

По предварительным данным, авария произошла из-за ухудшившихся погодных условий. В Томске мокрый снег с дождем, на дорогах гололед. Специалисты МЧС уже порекомендовали водителям соблюдать скоростной режим.

Еще по теме
Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области
ДТП с 29 машинами произошло на глубоком объезде Красноярска
Автомобиль врезался в толпу пешеходов в центре Новосибирска. ВИДЕО
Toyota без водителя врезалась в здание ГИБДД в Кемерово
смотреть все
ЧП #ДТП
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин отказался давать Лукашенко скидку на нефть
•
Россия отправила Китаю гуманитарную помощь
•
Зеленский попросил помочь Папу Римского
•
Массовые беспорядки вспыхнули на юге Казахстана
Подробности
•
Почему снюсы оказались вне закона?
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Новосибирск без майонеза: закрывается 102-летний завод
•
«Холидей» поставил под угрозу банкротства сотни предприятий Сибири
Как это работает
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«ПАЗ» с пассажирами протаранил троллейбус в Томске
Сибирь 08.02.2020 17:59
Отдыхающие пострадали на горнолыжном курорте в Кузбассе
Сибирь 08.02.2020 17:31
Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области
Сибирь 08.02.2020 16:58
Почему снюсы оказались вне закона?
Сибирь 08.02.2020 16:25
Самое популярное
Ванга напророчила лекарство от коронавируса
5615
Томские туристы оказались в ловушке из-за отмены рейсов
5086
Секс впервые появится в продолжении The Last of Us
3604
Двухлетняя девочка задохнулась в гараже
3244
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин отказался давать Лукашенко скидку на нефть
•
Россия отправила Китаю гуманитарную помощь
•
Зеленский попросил помочь Папу Римского
•
Массовые беспорядки вспыхнули на юге Казахстана
Как это работает
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Пентагон обвинил Россию в «переписывании мирового порядка»
164
Глава Госдепа Помпео признал Крым потерянным для Украины
129
Нидерланды предъявили обвинения россиянам по делу о гибели МН17
54
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
52
Бойцы спецназа ФСБ погибли в Сирии
50