Отдыхающие пострадали на горнолыжном курорте в Кузбассе

Двух девушек придавило в результате схода снега с крыши кафе на курорте «Шерегеш» в Кемеровской области, сообщает пресс-служба регионального центра медицины катастроф.

Девушек откопали, они доставлены в медучреждение. По предварительным данным, они не получили серьезных травм. Врачи диагностировали у туристок ушибы спины. Инцидент произошел возле кафе «Сусанин».

Одна из девушек была доставлена в районную больницу города Таштагол. Другой помощь оказал травматолог Шерегешской районной больницы. Также под завалом оказался один из рабочих, однако он не получил травм и отказался от госпитализации.

Сейчас на месте, где сошел снег, ведутся работы по расчистке территории. По предварительным данным, происшествия стало возможным из-за нарушения техники безопасности при проведении работ на крыше здания.