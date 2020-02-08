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Отдыхающие пострадали на горнолыжном курорте в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Двух девушек придавило в результате схода снега с крыши кафе на курорте «Шерегеш» в Кемеровской области, сообщает пресс-служба регионального центра медицины катастроф.

Девушек откопали, они доставлены в медучреждение. По предварительным данным, они не получили серьезных травм. Врачи диагностировали у туристок ушибы спины. Инцидент произошел возле кафе «Сусанин».

Одна из девушек была доставлена в районную больницу города Таштагол. Другой помощь оказал травматолог Шерегешской районной больницы. Также под завалом оказался один из рабочих, однако он не получил травм и отказался от госпитализации.

Сейчас на месте, где сошел снег, ведутся работы по расчистке территории. По предварительным данным, происшествия стало возможным из-за нарушения техники безопасности при проведении работ на крыше здания.

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