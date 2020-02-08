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Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Один человек погиб, четверо госпитализированы после столкновения двух легковушек и микроавтобуса в Новосибирской области, сообщает пресс-служба регионального главка ГИБДД.

По предварительным данным, на трассе «Пашино — Новосибирск» водитель Honda CR-V выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Ford Transit, который перевозил десять пассажиров, а также с машиной Nissan Almera.

«В результате ДТП пассажир автомобиля Honda CR-V погиб, водитель и пассажир автомобиля Honda CR-V, а также два пассажира автобуса Ford Transit получили телесные повреждения и были госпитализированы», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП, чтобы установить причины аварии и виновника столкновения.

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