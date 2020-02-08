Xiaomi выпустит самый мощный смартфон

Будущий Xiaomi Mi 10 Pro станет самым мощным смартфоном в мире, свидетельствуют результаты тестов китайских специалистов с помощью синтетических тестов AnTuTu.

Китайский аппарат набрал в тесте почти 600 тысяч баллов, передает блог Digital Chat Station. Отмечается, что обычная версия Xiaomi Mi 10 ранее получила в аналогичном тесте порядка 560 тысяч баллов.

Согласно последним официальным результатам AnTuTu за январь, самым производительным смартфоном на рынке является Vivo iQOO Neo 855, он набрал 504 тысячи баллов. Таким образом, сразу две новинки от Xiaomi станут самыми мощными в мире.

Xiaomi выпустит новинку в ближайшее время. Устройство получит процессор Qualcomm Snapdragon 865, восемь гигабайт оперативной памяти стандарта LPDDR5, а также быструю зарядку аккумулятора мощностью 66 ватт.