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Иностранные граждане умерли в Китае от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Первые иностранные граждане умерли в Китае от коронавируса2019-nCoV. Гибель своих подданных подтвердили посольства США и Японии.

Так, в Ухане умерла гражданка США, ей было около 60 лет. «Мы выражаем искренние соболезнования семье в связи с этой утратой», — заявил представитель посольства США в Пекине. Подробная информация не предоставляется из уважения к частной жизни семьи.

МИД Японии сообщил, что гражданин этой страны умер в больнице Уханя. Он был госпитализирован с подозрением на коронавирус и скончался от пневмонии. За пределами континентального Китая от вируса умерли два человека — в Гонконге и на Филиппинах.

По последней информации, жертвами появившегося в декабре в Ухане коронавируса стали 724 человека. Число зараженных превышает 34 тысячи, большинство из них проживают в провинции Хубэй.

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