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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Генеральные директора в Новосибирске, а также главные инженеры нефтеперерабатывающих заводов могут рассчитывать на ежемесячную заработную плату в размере 800 тысяч рублей, свидетельствует исследование сервиса по поиску работы HeadHunter.

Специалисты сервиса представили список высокооплачиваемых вакансий с заработной платой от 250 тысяч рублей до 1 миллиона рублей в месяц. Например, зарплату в 250 тысяч предлагают для личных ассистентов или репетиторов английского языка в Ижевске.

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Директору по электронной коммерции в Москве предлагается зарплата от 400 тысяч до 1 миллиона рублей, а директор по производству в Екатеринбурге сможет зарабатывать до 650 тысяч. 400 тысяч сможет получать финансовый директор в Москве или главный геолог на Чукотке.

Также есть вакансии для старшего quant-исследователя в столице с доходом 350 тысяч рублей, CRM разработчика (от 345 тысяч), IT-директора в Санкт-Петербурге и директора департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч).

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