Жириновский предложил Трампу встретиться и выпить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил президенту США Дональду Трампу письмо с предложением встретиться в Майами, чтобы «поднять бокал за успех» после «победы в Сенате».

Сенат США ранее оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения, которые грозили американскому лидеру импичментом. Его подозревали в превышении полномочий и воспрепятствовании Конгрессу.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Жириновский назвал причину развала СССР

После решения сенаторов процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп сохранил должность. Обвинители считали, что Трамп воспользовался своим статусом, чтобы надавить на власти Украины с целью добиться расследования против политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи.

«Все члены фракции ЛДПР готовы лететь в США, чтобы поднять бокал за ваш успех. Мы предлагаем вам ужин за наш счет в Майами, где находится ваше прекрасное поместье Мар-а-Лаго», — написал Жириновский в письме.

Российский политик также выразил возмущение действиями спикера нижней палаты демократа Нэнси Пелоси, назвав их неуместными. Кроме этого, Жириновский в письме посчитал неуместным решение республиканца Митта Ромни голосовать против Трампа.