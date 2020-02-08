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Жириновский предложил Трампу встретиться и выпить

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил президенту США Дональду Трампу письмо с предложением встретиться в Майами, чтобы «поднять бокал за успех» после «победы в Сенате».

Сенат США ранее оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения, которые грозили американскому лидеру импичментом. Его подозревали в превышении полномочий и воспрепятствовании Конгрессу.

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После решения сенаторов процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп сохранил должность. Обвинители считали, что Трамп воспользовался своим статусом, чтобы надавить на власти Украины с целью добиться расследования против политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи.

«Все члены фракции ЛДПР готовы лететь в США, чтобы поднять бокал за ваш успех. Мы предлагаем вам ужин за наш счет в Майами, где находится ваше прекрасное поместье Мар-а-Лаго», — написал Жириновский в письме.

Российский политик также выразил возмущение действиями спикера нижней палаты демократа Нэнси Пелоси, назвав их неуместными. Кроме этого, Жириновский в письме посчитал неуместным решение республиканца Митта Ромни голосовать против Трампа.

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