Блогер Ида Галич родила первенца

Блогер и ведущая YouTube-шоу Ида Галич родила мальчика, фото с родов она опубликовала в социальной сети.

Мальчик появился на свет 7 февраля в 9.47 (по мск). «Басиев Леон Аланович. 9:47 утра. 3880 кг, 52 см. Это лучший день в моей жизни!» — написала Галич в Instagram. Судя по снимкам в соцсети, на родах присутствовал муж Иды Алан и родители молодой женщины.

29-летняя блогерша призналась, что роды пошли не по плану, но врачи все сделали в лучшем виде. Молодая мама пообещала рассказать подробности родов своими многомиллионным подписчикам позднее.