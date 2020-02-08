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Блогер Ида Галич родила первенца

Источник:
Sibnet.ru
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Блогер и ведущая YouTube-шоу Ида Галич родила мальчика, фото с родов она опубликовала в социальной сети.

Мальчик появился на свет 7 февраля в 9.47 (по мск). «Басиев Леон Аланович. 9:47 утра. 3880 кг, 52 см. Это лучший день в моей жизни!» — написала Галич в Instagram. Судя по снимкам в соцсети, на родах присутствовал муж Иды Алан и родители молодой женщины. 

29-летняя блогерша призналась, что роды пошли не по плану, но врачи все сделали в лучшем виде. Молодая мама пообещала рассказать подробности родов своими многомиллионным подписчикам позднее.


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