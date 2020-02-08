Путин отказался давать Лукашенко скидку на нефть

Россия не будет поставлять Белоруссии нефть со скидкой, сообщил заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.

«Если предоставлять скидки, нам необходимо было бы вводить госрегулирование нефтяного рынка, что мы делать не сможем. Мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании», — цитирует чиновника ТАСС.



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Козак напомнил, что цены на сырую нефть формируются рынком, а также уточнил, что поставки нефти в Белоруссию продолжатся на коммерческих условиях. Объемы и цена поставок нефти Минску будут обсуждаться на уровне хозяйствующих субъектов.

Одновременно Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год на прошлогодних условиях. «Мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года», — сказал замглавы администрации президента РФ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Минск пытается получить от России скидку, однако Москва отказывается вводить льготы.