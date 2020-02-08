Fitch сохранило суверенный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом, сообщается на сайте организации.

Рейтинг отражает надежную и последовательную политическую базу, которая поддерживает улучшение макроэкономической стабильности и устойчивость к потрясениям. Также эксперты оценили низкий уровень внешнего долга России и разумную налогово-бюджетную политику.

Отмечается, что Россия в данный момент наращивает бюджетные накопления, снижает зависимость от цен на нефть, а также обладает повышенной устойчивостью к внешним шокам благодаря резервам.

Одновременно аналитики отметили низкие перспективы экономического роста, а также высокую сырьевую зависимость экономики страны, геополитическую напряженность и наложенные на Россию санкции, которые негативно влияют на экономику.