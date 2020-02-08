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Стартовал предзаказ на смартфон Honor 20 Lite

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © honor.ru/

Бренд Honor открыл для россиян официальный прием предварительных заказов на смартфон Honor 20 Lite. Модель предлагается по рекомендованной цене 14 990 рублей.

Розничные продажи стартуют 14 февраля, при этом всем оформившим предварительный заказ компания выдаст умный браслет Honor Band 5. От своего предшественника новый Honor 20 Lite отличается «начинкой».

Так, обновленная модель получила улучшенные камеры — основная стала 48-мегапиксельной вместо 24-мегапиксельной, а фронтальная — 24-мегапиксельной вместо 32-мегапиксельной, сообщается на официальном сайте компании.

Кроме этого, смартфон имеет «на борту» восьмиядерный процессор Kirin 710, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, аккумулятор емкостью 3340 мА·ч с быстрой зарядкой SuperCharge, модуль NFC и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

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