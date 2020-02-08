Россия возродит производство конопли

Россия возрождает производство технической конопли, сообщил президент Ассоциации производителей русской пеньки Александр Кучинский. Площади под коноплю в 2019 году превысили 10 тысяч гектаров, в 2016 году они составляли всего 1,5 тысячи гектаров.

Производство семян конопли увеличилось до 4,5 тысячи тонн, а прибыль на гектар на сегодня составляет от 200 до 300 тысяч рублей, уточнил Кучинский. Интерес производителей к этой культуре растет.

Для посадок используется специально выведенный сорт конопли с минимальным содержанием психоактивного вещества. Примечательно, что сорт получили российские ученые, сейчас его выращивают во многих странах мира.

По оценке эксперта, спрос на коноплю растет. Только в России для использования в текстильном направлении требуется засеять порядка 77 тысяч гектаров. Потребителей привлекают экологичность, низкая стоимость, антисептические и бактерицидные качества.