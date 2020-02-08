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Установлены новые переносчики коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Adam Tusk

Промежуточными переносчиками нового коронавируса могут быть живущие на территории КНР панголины, выяснили китайские ученые.

Исследователи провели молекулярно-биологическое узнавание на тысяче образцов метагенома и получили данные, что эти животные могут быть промежуточными хозяевами вируса 2019-nCoV, эпидемия которого вспыхнула в Китае, передает телеканал CGTN.

Коэффициент позитивности бетакоронавируса в панголинах составляет 70%. После этого специалисты изолировали штамм вируса животного, последовательность генома изолированного штамма на 99% совпала с тем, который заражает человека.

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Ученые уже назвали результаты работы «прорывом» в отслеживании потенциального промежуточного хозяина коронавируса. Ожидается, что новое исследование позволит предупреждать и контролировать эпидемию коронавируса в будущем.

Панголины населяют открытые местности и тропические леса, ведут ночной образ жизни, питаются муравьями и термитами. Эти животные близки к броненосцам и муравьедам, в Китае их добывают из-за мяса и чешуи, которой приписывают лечебные свойства.

Вспышка неизвестной эпидемии была зафиксирована властями КНР в конце декабря 2019 года, ее эпицентром стал город Ухань в провинции Хубэй. Возбудителем оказался неизвестный ранее коронавирус 2019-nCoV. На сегодня в Китае его жертвами стали 636 человек.

Тема: Распространение китайского вируса
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