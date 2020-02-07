ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, его обвиняют в крупном мошенничестве.

Арсланов был задержан у себя дома в Москве в пятницу утром и доставлен к следователю Главного военного следственного управления для дачи показаний, передает ТАСС. После этого генерал-полковника под конвоем доставили в 235-й гарнизонный военный суд.

Суд арестовал Арсланова до 7 апреля. Его обвиняют в хищении почти 6,7 миллиарда рублей по двум эпизодам: по факту хищения в рамках исполнения государственного контракта денежных средств на сумму в 191 миллион рублей и не менее 6,5 миллиарда рублей по второму контракту.

Уголовное дело, по которому обвиняемым стал Арсланов, было возбуждено еще 6 августа 2013 года. Следователи посчитали мошенническим контракт на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники.

В конце декабря прошлого года суд арестовал имущество Арсланова, а в январе 2020 года ему предъявили официальное обвинение. Следователи генерала указали, что с октября по декабрь 2019 года тот симулировал наличие заболевания, чтобы избежать ареста.