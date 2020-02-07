Депутат Госдумы погиб в авиакатастрофе

Зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане.

«По предварительной информации, Хайруллин погиб, два других человека, находившихся на борту вертолета, сейчас доставляются в больницу в крайне тяжелом состоянии», — передает ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме.

Вертолет Bell 407 с тремя пассажирами на борту потерпел крушение недалеко от населенного пункта Лаишево. Вертолет следовал по маршруту из населенного пункта Левашево Алексеевского района Татарстана в поселок Матюшино Лаишевского муниципального района.

Машина совершила жесткую посадку на лед Куйбышевского водохранилища. На борту был один пилот и два пассажира, включая Хайруллина. Хайруллин погиб, пилот и второй пассажир получили травмы.

Среди возможных причин крушения — отказ техники. Кроме этого, причиной крушения могли послужить плохие метеоусловия. Росавиация сформировала комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиационного происшествия.