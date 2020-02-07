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Василевский совершил «спасение тысячелетия» в матче НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Lisa Gansky / CC BY-SA 2.0

Российский вратарь «Тампы Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил невероятный сейв вслепую в матче НХЛ против «Питтсбурга».

Василевский в матче отразил 29 бросков, отдал результативную передачу и был признан первой звездой встречи. Один из эпизодов привлек внимание СМИ — россиянин отбил шайбу, находясь спиной к эпизоду после повторного броска.

«Андрей Василевский нереальный!», — подписало видео пресс-служба команды, комментируя эпизод со спасением ворот. Некоторые пользователи посчитали действия российского вратаря «спасением тысячелетия».

«Тампы Бэй Лайтнинг» в последних 17 играх с Василевским в воротах выиграла в 15 матчах и потерпела два поражения в овертайме.

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Топ комментариев

Иркут 69

Так велика обеспокоенность кремля от падения численности населения? Конечно дешевле раздавать паспорта...

Portick

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Бухарин

А как же частная собственность?Право владеть пользоваться распоряжаться.Я купил телевизор и он мой хочу...

Nik3316

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Nik3316

хм, ты знаешь больше чем сама Роснефть... срочно в совет директоров)