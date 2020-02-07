Василевский совершил «спасение тысячелетия» в матче НХЛ

Российский вратарь «Тампы Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил невероятный сейв вслепую в матче НХЛ против «Питтсбурга».

Василевский в матче отразил 29 бросков, отдал результативную передачу и был признан первой звездой встречи. Один из эпизодов привлек внимание СМИ — россиянин отбил шайбу, находясь спиной к эпизоду после повторного броска.

«Андрей Василевский нереальный!», — подписало видео пресс-служба команды, комментируя эпизод со спасением ворот. Некоторые пользователи посчитали действия российского вратаря «спасением тысячелетия».

ANDREI VASILEVSKIY ISN’T REAL pic.twitter.com/sqvpcX1Muz — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 7, 2020

«Тампы Бэй Лайтнинг» в последних 17 играх с Василевским в воротах выиграла в 15 матчах и потерпела два поражения в овертайме.