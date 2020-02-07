Василевский совершил «спасение тысячелетия» в матче НХЛ

Российский вратарь «Тампы Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил невероятный сейв вслепую в матче НХЛ против «Питтсбурга».
Василевский в матче отразил 29 бросков, отдал результативную передачу и был признан первой звездой встречи. Один из эпизодов привлек внимание СМИ — россиянин отбил шайбу, находясь спиной к эпизоду после повторного броска.
«Андрей Василевский нереальный!», — подписало видео пресс-служба команды, комментируя эпизод со спасением ворот. Некоторые пользователи посчитали действия российского вратаря «спасением тысячелетия».
ANDREI VASILEVSKIY ISN’T REAL pic.twitter.com/sqvpcX1Muz— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 7, 2020
«Тампы Бэй Лайтнинг» в последних 17 играх с Василевским в воротах выиграла в 15 матчах и потерпела два поражения в овертайме.
Иркут 69Так велика обеспокоенность кремля от падения численности населения? Конечно дешевле раздавать паспорта...
PortickЖдем наплыв бездарей и неучей, но очень опытных продаванов овощей и фруктов....
БухаринА как же частная собственность?Право владеть пользоваться распоряжаться.Я купил телевизор и он мой хочу...
Nik3316к кому относятся из твоего списка Порошенко, Зеленский, Яценюк, Гуайдо, Мубарак, Хусейн...ах да у США...
Nik3316хм, ты знаешь больше чем сама Роснефть... срочно в совет директоров)