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Путин «полезно» уединился с Лукашенко

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал, что провел встречу в Сочи с белорусским коллегой Александром Лукашенко наедине, за полтора часа главы государств подняли множество вопросов.

«Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным», — дал оценку российский лидер по итогам переговоров, передает РИА Новости. Накануне в Кремле сообщили, что стороны обсудят интеграцию в рамках договора о Союзном государстве, а также вопросы нефтегазовой сферы.

В свою очередь Лукашенко сообщил, что им удалось обсудить вопросы, касающиеся бывших стран Советского Союза. «Дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов», — уточнил он.

Переговоры стали первыми между Путиным и Лукашенко в 2020 году, эксперты ранее предположили, что основной темой станут поставки в Белоруссию российской нефти. За два дня до приезда в Сочи Лукашенко назвал предстоящие переговоры с Путиным «моментом истины».

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