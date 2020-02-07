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Банк России понизил ключевую ставку ради разгона экономики

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России снизил ключевую ставку шестой раз подряд на первом в этом году заседании совета директоров. Теперь ставка составляет 6% годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Темпы роста российской экономики увеличились во II полугодии 2019 года», — отмечается в документе.

Также указывается, что Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решение регулятора снизить ключевую ставку создают условия для снижения ставок по кредитам и депозитам.

«Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и снижение доходностей ОФЗ создают условия для дальнейшего снижения депозитно-кредитных ставок, что поддержит рост корпоративного и ипотечного кредитования», — отмечается в сообщении.

Ключевая ставка — это процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам в долг на одну неделю, по ней регулятор принимает денежные средства от банков на депозиты.

Ставка Центробанка определяет стоимость денег для бизнеса и населения, влияет на ставки по кредитам и темпы роста экономики в целом. Ее снижение способно незначительно увеличить инфляцию, одновременно повысив доступность кредитов и ускорив рост экономики.

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