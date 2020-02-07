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Instagram получил новую функцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Приложение Instagram получило разделение на категории подписок. Теперь там есть профили, которые чаще всего показываются в ленте, а также аккаунты, с которыми пользователь взаимодействует меньше всего.

Генеральный директор Instagram Адам Моссери отметил, что со временем интересы пользователей, а также их отношения меняются и развиваются. Новая функция призвана упростить управление учетными записями, чтобы лучше отражать текущие контакты и интересы.

При этом эксперты указали, что нововведение позволит соцсети увеличить число просмотров рекламы. Пользователи теперь будут видеть меньше малоинтересных постов, что в итоге стимулирует их на дальнейшее углубление в ленту, передает TechCrunch.

Ранее Instagram запустил в США тестирование функции, которая скрывает число лайков под постами для других пользователей. Участникам эксперимента недоступна информация о том, сколько лайков получают его подписчики.

Компания считает, что это снизит «социальное сравнение» с другими пользователями, а также уменьшит количество случаев, когда пользователь не хочет размещать пост, так как изначально считает, что запись соберет мало лайков.

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