Samsung объяснил блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона. Так в компании прокомментировали жалобы на появление на экране надписи «This TV is not fully functionаl in this region».

«Подобная информация на экранах ТВ указывает на то, что данный ТВ был изготовлен для другого региона и может не cоответствовать техническим требованиям региона фактического нахождения. В этой связи, производитель не может гарантировать доступность всех функций в cтране проживания пользователя», — сообщили ТАСС в компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Что такое Smart TV?

Информация о доступности функций в зависимости от региона поставки указана в инструкции пользователя. «Мы рекомендуем покупать продукцию только у официальных ретейлеров в регионе, чтобы иметь возможность пользоваться всеми функциями изделия и также поддержкой производителя», - добавили в Samsung.

Ранее пользователи в рунете сообщили о неполадках в работе телевизоров Samsung. В частности, после попытки запуска телевизор блокирует некоторые функции.