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Дисплей бюджетного смартфона Xiaomi превзошел экраны iPhone

Источник:
Cnews.ru
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Фото: © xiaomi.pocophone; instagram.com/xiaomi.pocophone

Компания Xiaomi анонсировала смартфон X2, ставший вторым аппаратом, выпущенным под ее под брендом Poco, после Pocophone F1. Устройство, упор в котором сделан на возможности фотокамер и ультрасовременный дисплей в минимальной комплектации будет стоить 14,5 тысячи рублей.

Релиз смартфона намечен на 11 февраля 2020 года. Главная особенность телефонов Poco — топовые аппаратные возможности в сочетании с очень низкой ценой. В модели F1 акцент был сделан на производительность, а в X2 он смещен в сторону высококачественного дисплея и современных фотокамер.

Экран и камеры — основные достоинства нового Poco X2. Его дисплей, располагая достаточно широкими рамками по всему периметру и разрешением Full HD+ при диагонали 6,7 дюйма, поддерживает повышенную до 120 Гц частоту обновления, сообщает Cnews.ru со ссылкой на Xiaomi.

Подобных экранов нет ни в одном другом Android-смартфоне дешевле 15 тысячи рублей, а в линейке мобильных устройств Apple дисплеем с частотой обновления 120 Гц может похвастаться только планшет iPad Pro. Сканер отпечатков пальцев Xiaomi не стала размещать под ним — она вынесла его на боковой торец корпуса.

В правом верхнем углу экрана Poco X2 есть овальный вырез под две фотокамеры — главной 20-мегапиксельной с широкоугольным объективом и второстепенной 2-мегапиксельной, используемой для размытия фона.

Основной модуль камеры состоит из четырех сенсоров. Набор включает основную камеру Sony IMX 686 на 64 мегапикселя, широкоугольную 8 МП (угол обзора 120 градусов), 2-мегапиксельную макрокамеру и датчик глубины с идентичным разрешением. Основная камера позволяет записывать ролики в 4К, получать снимки в формате RAW и вести видеосъемку на частоте 960 кадров в секунду.

Быстрая зарядка

В основе смартфона находится однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 730G — восьмиядерный чип с 8-нанометровым техпроцессом, все ядра которого (Kryo 470) работают на частоте до 2,2 ГГц. В процессор встроена видеокарта Adreno 618 и модем LTE cat. 15.

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Poco X2 работает от аккумулятора емкостью 4500 мАч с зарядкой по USB-C. По заверениям Xiaomi, он поддерживает быструю 27-ваттную зарядку (мощный блок питания входит в комплект поставки), за счет чего на подзарядку до с 0 до 40% ему требуется около 25 минут, а до 100% – 68 минут.

Все версии Poco X2 оснащаются оперативной памятью стандарта LPDDR4X. Встроенные накопители представлены модулями UFS 2.1, такими же, как в подавляющем большинстве флагманских смартфонов 2019 г.

Смартфон предложен в синем, красном и фиолетовом оттенках корпуса. В Poco X2 есть два слота под SIM-карты, отдельный вход под наушники, модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac, слот microSD под карты до 512 ГБ.

Poco X2 имеет версии с 64 ГБ встроенной и 6 ГБ оперативной памяти. Также доступны модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

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