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Россиянина с антикварным самоваром поймали на китайской границе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://pixabay.com/ru/users/falco-81448/ / Pixabay License

Таможенники в Забайкальском крае остановили мужчину, попытавшегося вывезти в Китай тульский самовар, изготовленный в дореволюционное время «Торговым домом братьев Шемариных», сообщила пресс-служба читинской таможни.

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«Гражданин России пытался на легковом автомобиле вывезти самовар в Китай. Он сказал, что вез старинную вещь в подарок гражданину КНР. Проведенная экспертиза установила, что самовар относится к категории культурных ценностей, изготовлен до 1917 года. Самовар изъят, возбуждены административные дела», — цитирует ТАСС  представителя пресс-службы.

На самоваре, изготовленном из латуни, имеется маркировка «Тула» и «Товар торгового дома братьев Шемариных». Чтобы вывезти из России культурные ценности, необходимо свидетельство, выданное Министерством культуры РФ или его территориальными органами.

Братья Шемарины переехали в Тулу в 1887 году и открыли мастерскую, где производили самовары. К концу 19 века у них было уже две фабрики. Изделия Шемариных имели изысканный вид и обладали высоким качеством. Считаются национальной гордостью России.

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