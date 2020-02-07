Процедуру получения гражданства упростят в России

Российское правительство подготовит поправки в закон «О гражданстве РФ» — получить российское гражданство можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства.

Власти хотят признать недействительным пункт в статье закона «О гражданстве Российской Федерации», согласно которому для получения паспорта необходимо отказаться от уже имеющегося гражданства. Как отметили в правительстве, законопроект будет направлен в Госдуму после согласования с администрацией президента.

«Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос [с документом] закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России», — сказал «Коммерсанту» вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, который входит в рабочую группу по реализации Концепции государственной миграционной политики, заявил, что законопроект точно будет внесен в Госдуму в феврале. «Все уже согласны: ФСБ, администрация президента. На Совбезе вопрос обсуждался», — отметил Калашников.

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Он допустил и другие изменения в закон о гражданстве: отмена нормы о непрерывном проживании соискателя в России в течение пяти лет и пункта о необходимости подтверждать законность источников средств на существование.

О том, что правительству предлагали разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства, РБК сообщал 1 октября 2019. Тогда инициативу обсуждали на заседании экспертного совета при управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан.

Принятая до 2025 года Концепция госполитики «предписывает открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать». После этого Путин, в частности, упростил процедуру получения гражданства для жителей Донбасса. В конце января 2020 года МВД также выступило за отмену собеседования на знание русского языка для украинцев и белорусов.