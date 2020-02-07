НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Процедуру получения гражданства упростят в России

Источник:
Sibnet.ru
185 7
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российское правительство подготовит поправки в закон «О гражданстве РФ» — получить российское гражданство можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства.

Власти хотят признать недействительным пункт в статье закона «О гражданстве Российской Федерации», согласно которому для получения паспорта необходимо отказаться от уже имеющегося гражданства. Как отметили в правительстве, законопроект будет направлен в Госдуму после согласования с администрацией президента.

«Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос [с документом] закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России», — сказал «Коммерсанту» вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, который входит в рабочую группу по реализации Концепции государственной миграционной политики, заявил, что законопроект точно будет внесен в Госдуму в феврале. «Все уже согласны: ФСБ, администрация президента. На Совбезе вопрос обсуждался», — отметил Калашников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТочка невозврата: почему россиянки не хотят детей

Он допустил и другие изменения в закон о гражданстве: отмена нормы о непрерывном проживании соискателя в России в течение пяти лет и пункта о необходимости подтверждать законность источников средств на существование.

О том, что правительству предлагали разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства, РБК сообщал 1 октября 2019. Тогда инициативу обсуждали на заседании экспертного совета при управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан.

Принятая до 2025 года Концепция госполитики «предписывает открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать». После этого Путин, в частности, упростил процедуру получения гражданства для жителей Донбасса. В конце января 2020 года МВД также выступило за отмену собеседования на знание русского языка для украинцев и белорусов.

Еще по теме
Россиянам дадут новые скидки на штрафы
Коллекторам разрешат работать под цифровыми псевдонимами
Новые правила провоза денег через границу вступили в силу в России
Ужесточить наказание для шумных соседей предложили в Госдуме
смотреть все
Политика #Законы
КАРТИНА ДНЯ
•
Процедуру получения гражданства упростят в России
•
Путин назначил единовременные выплаты ветеранам
•
США пригрозили России за поддержку законной власти Венесуэлы
•
Пентагон обвинил Россию в «переписывании мирового порядка»
Подробности
•
«Обезжиренный» Новосибирск: закрывается 102-летний завод
•
«Холидей» поставил под угрозу банкротства сотни предприятий Сибири
•
Геймерам «Игрового» устроят крупный ивент с призами
•
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
Как это работает
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Россиянина с антикварным самоваром поймали на китайской границе
Сибирь 07.02.2020 16:34
Забайкальская «пустыня» вошла в список живописных мест России
Сибирь 07.02.2020 16:03
Рабочие в Забайкалье отравились метаном из канализации
Сибирь 07.02.2020 14:43
Снежная и теплая погода придет в Новосибирск в выходные
Сибирь 07.02.2020 14:02
Самое популярное
Ванга напророчила лекарство от коронавируса
5009
Томские туристы оказались в ловушке из-за отмены рейсов
4691
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
3338
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
3311
Обсуждение (7)
КАРТИНА ДНЯ
•
Процедуру получения гражданства упростят в России
•
Путин назначил единовременные выплаты ветеранам
•
США пригрозили России за поддержку законной власти Венесуэлы
•
Пентагон обвинил Россию в «переписывании мирового порядка»
Как это работает
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Глава Госдепа Помпео признал Крым потерянным для Украины
128
Пентагон обвинил Россию в «переписывании мирового порядка»
86
Нидерланды предъявили обвинения россиянам по делу о гибели МН17
54
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
52
Патриарх Кирилл призвал вписать Бога в Конституцию России
50