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Самолет с гибридными двигателями создадут в России

Источник:
«Известия»
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Фото: USAFRICOM from Stuttgart, Germany / CC BY 2.0

Испытания экспериментальных двигателей для первых российских гибридно-электрических самолетов могут начаться уже через два года, сообщила пресс-служба Минпромторга России.

Возможности классических подходов к улучшению характеристик самолетов практически исчерпаны. Постоянно ужесточаются и требования по допустимым уровням шума и эмиссии вредных веществ в атмосферу.

Появление нового гибридного двигателя позволит на 60% увеличить эффективность использования энергии, снизить расходы на обслуживание самолета, а также сократить выброс вредных веществ и повысить топливную эффективность, сказали «Известиям» в Минпромторге.

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«Планируется создать демонстратор гибридной силовой установки мощностью 500 кВт, провести его стендовые и летные испытания на самолете — летающей лаборатории. Освоение технологии на основе высокотемпературных сверхпроводников позволит создавать более мощные электрические машины для самолетов региональной и ближне-магистральной авиации», — отметили в пресс-службе ведомства.

Пока речь идет о научно-исследовательской работе, и ведут ее все основные авиационные державы. Создание гибридных и полностью электрических силовых установок — одно из магистральных направлений развития в современной авиации, пояснил » глава агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Пока все эксперты отводят новым силовым установкам не слишком широкую нишу. Они есть на борту самолетов местных воздушных линий, учебно-тренировочных машинах и других воздушных судах, предназначенных для выполнения относительно коротких и непродолжительных полетов на умеренных скоростях. Впрочем, именно гибридная силовая установка может быть актуальна и на более крупных машинах с большей дальностью полета, — уточнил экспер .

По его мнению, в первой половине 2020-х годов мы станем свидетелями появления единичных сертифицированных образцов летательных аппаратов с такими силовыми установками. Но уже спустя 10 лет они начнут вытеснять традиционные машины из некоторых сегментов.

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