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Фильм дня: «Знакомьтесь, Джо Блэк»

Источник:
Sibnet.ru
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История об ангеле смерти в исполнении Брэда Питта очаровывает своей романтичностью и сложностью выбора.

Сюжет мистической мелодрамы рассказывает об ангеле смерти, который завладел телом молодого мужчины. Прежде чем забрать жизнь медиамагната Уильяма Перриша, он решает пожить человеческой жизнью. Как только ангел познает вкус жизни, отношение к людям начинает меняться и он влюбляется в дочь своей «жертвы». Ради любви Джо Блэк пересмотрит свои планы.

Фильм режиссера Мартина Бреста — нетипичная, но крайне любопытная сказка. В картине есть интрига и интересный сюжет, а главное прекрасные актеры — Брэд Питт и Энтони Хопкинс. Заслугу Питта в ленте трудно переоценить — образ получился холодным, невозмутимым, спокойным. Питт смог продемонстрировать все особенности характера своего персонажа.

В течение некоторого времени эта картина являлась самым дорогим фильмом, в котором не применялись спецэффекты. Во время съемок у героев ленты Питта (Джо Блэк) и Клэр Форлани (Сьюзан) был самый настоящий кратковременный роман.



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