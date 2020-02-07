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Астроном раскритиковал методы поиска инопланетян

Источник:
РИА Новости
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Фото: Kevstan / CC BY-SA 3.0

Эффективный поиск внеземных цивилизаций требует не точечного прослушивания отдельных звезд, а создания сети станций, отслеживающих круглосуточно радиосигналы в разных диапазонах, считает ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, председатель секции «Жизнь и разум во Вселенной» Совета по астрономии РАН Александр Панов.

«На самом деле попыток поиска внеземных цивилизаций было ничтожно мало. Настолько, что их количеством можно пренебречь. Актуальное состояние дел таково, что на самом деле работа практически не начата. Я бы сказал, что она находится в ранней методической стадии», — приводит РИА Новости слова ученого.

Даже выделение 100 миллионов долларов США предпринимателем российского происхождения Юрием Мильнером на срок в 10 лет на реализацию программы Breakthrough Listen недостаточно, чтобы «возникла надежда на получение результата», отметил Панов.

При этом сам способ, когда ученые выбирали подходящую звезду, слушали радиоэфир и, разочаровавшись в отсутствии сигналов с нее, переключались на поиск сигналов с другой звезды, Панов считает устаревшим.

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«Год-два назад среди специалистов началось формироваться понимание, что вся проводившаяся до этого работа — совершенно не то, что требуется», — сказал ученый.

По его мнению, необходимо не точечное прослушивание отдельных звезд, а создание сети станций по всей Земле, которые будут отслеживать радиосигналы в разных диапазонах со всего неба в круглосуточном режиме. «В некоторых странах уже начата разработка концепций необходимых инструментов — антенных решеток», — сказал он.

Проект SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, Поиск внеземного разума) — общее название для проектов, реализуемых учеными разных стран, в целях поиска внеземной разумной жизни.

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