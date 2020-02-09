НАВЕРХ
время зимы
все Отдых Зимний стиль Лайфхаки Новый год Природа Аптечка

Воздух в Восточной Сибири прогреется в понедельник до +7 градусов

Источник:
Sibnet.ru
113 0
Фото: © Sibnet.ru

Фон дневных и ночных температур в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии продолжит повышаться. Так, в понедельник в Приангарье столбик термометра достигнет +7 градусов, передали синоптики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕХодить без шапки зимой: за и против

По Забайкалью местами снег, ветер с порывами до 14 метров в секунду. Фон ночных и дневных температур продолжит повышаться. Температура ночью -19… -23, местами -22… -28 градусов. Днем 0… -5, местами -7… -12 градусов.

В Бурятии местами небольшой снег. Ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью -18… -23, местами -24… -29, по Прибайкалью -9… -17 градусов. Днем -7… -13, местами 0… -6 градусов.

В Иркутской области местами небольшой снег. Ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -3… -8, при прояснении до -18 градусов. Днем +2… +7, при облачной погоде до -8, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья при малооблачной погоде до +12 градусов.

Еще по теме
Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
Забайкальская «пустыня» вошла в список живописных мест России
Оттепель придет на выходных в Восточную Сибирь
смотреть все
Зима #Природа #Гео
  • Санаторий Россия 1 до 17.02
  • санаторий Россия 2 до 17.02
  • Санаторий Россия 3 до 17.02
  • Санаторий Россия 4 до 17.02
  • Санаторий Россия 5 до 17.02
  • Россия7
  • Россия 1
  • Россия3
  • Россия4
  • Россия9
  • Россия8
КАРТИНА ДНЯ
•
Число новых заражений коронавирусом вне Хубэя упало на 43%
•
Спецназ застрелил военного, убившего в Таиланде 20 человек
•
Глава Минздрава обвинил медиков в неумении общаться с пациентами
•
Эксперты научили распознавать мошенников из псевдобанков
Подробности
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Почему снюсы оказались вне закона?
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Новосибирск без майонеза: закрывается 102-летний завод
Как это работает
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Три человека погибли в лобовом ДТП в Иркутской области
Сибирь 09.02.2020 16:30
Воздух в Восточной Сибири прогреется в понедельник до +7 градусов
Сибирь 09.02.2020 16:12
Полиция уточнила число пострадавших в ДТП с маршруткой у Новосибирска
Сибирь 09.02.2020 13:44
Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами
Сибирь 09.02.2020 11:29
Самое популярное
Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами
6875
Ванга напророчила лекарство от коронавируса
6060
Томские туристы оказались в ловушке из-за отмены рейсов
5351
Секс впервые появится в продолжении The Last of Us
4211
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Число новых заражений коронавирусом вне Хубэя упало на 43%
•
Спецназ застрелил военного, убившего в Таиланде 20 человек
•
Глава Минздрава обвинил медиков в неумении общаться с пациентами
•
Эксперты научили распознавать мошенников из псевдобанков
Подробности
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Почему снюсы оказались вне закона?
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Новосибирск без майонеза: закрывается 102-летний завод
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Archangel3339

Абсурд! Ладно афирке, но КНР... полный бред!

saxat

А я думаю, почему в аптеках масок нет...

gena415

а я думаю почему "наше руководство" своим гражданам не помогают, а оказывается .что нуждаются другие...

Lenivec

Каждую секунду в мире рождается 3 ребенка .

Elef75

Ещё, когда студентом был, была информация, что, какие бы семена не выводили, через несколько поколений,...