Воздух в Восточной Сибири прогреется в понедельник до +7 градусов

Фон дневных и ночных температур в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии продолжит повышаться. Так, в понедельник в Приангарье столбик термометра достигнет +7 градусов, передали синоптики.

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По Забайкалью местами снег, ветер с порывами до 14 метров в секунду. Фон ночных и дневных температур продолжит повышаться. Температура ночью -19… -23, местами -22… -28 градусов. Днем 0… -5, местами -7… -12 градусов.

В Бурятии местами небольшой снег. Ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью -18… -23, местами -24… -29, по Прибайкалью -9… -17 градусов. Днем -7… -13, местами 0… -6 градусов.

В Иркутской области местами небольшой снег. Ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -3… -8, при прояснении до -18 градусов. Днем +2… +7, при облачной погоде до -8, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья при малооблачной погоде до +12 градусов.