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Рабочие в Забайкалье отравились метаном из канализации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: @ Sibnet.ru

Шесть рабочих, отравившихся метаном в поселке Первомайский в Забайкалье во время ремонта канализации, доставили в больницу, сообщил глава администрации Шилкинского района Сергей Воробьев.

«Шесть человек госпитализированы, они отравились метаном при ремонтных работах с канализационной системой. Они все живы, состояние одного оценивается как тяжелое, пятерых — средней и легкой степени тяжести», — цитирует ТАСС Воробьева.

Четверо пострадавших — это сотрудники «Ремонтно-механического завода», двое — компании «Золото Дельмачик». Воробьев добавил, что они самовольно туда полезли и отравились. Эвакуировали их спасатели из МЧС.

За состоянием пострадавших наблюдают врачи районной больницы.

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