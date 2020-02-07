Путин назначил единовременные выплаты ветеранам

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии 75-й годовщиной Победы.

«Произвести в апреле-мае 2020 года единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике», — говорится в указе.

Единовременная выплата инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям составит 75 тысяч рублей.

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Эти деньги также получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы умерших инвалидов и ветеранов.

Выплату в размере 50 тысяч рублей получат труженики тыла, проработавшие в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев. Аналогичные денежные средства получат также бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.