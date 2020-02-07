Забайкальская «пустыня» вошла в список живописных мест России

Чарские пески Каларского района Забайкальского края включены в список самых живописных российских мест, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данные информационно-аналитического агентства «SM-News».

«Ехать в Африку, чтобы посмотреть на величественную пустыню дорого и долго. Отправляйтесь лучше в Забайкальский край, где есть своя, хотя и очень маленькая, пустыня», — говорится в сообщении.

Чарские пески относятся к национальному парку «Кодар». Попасть на территорию природного комплекса можно из ближайшего населенного пункта — села Чара. Из Читы в Чару выполняется прямой авиарейс.

Самолет летает из краевой столицы как минимум дважды в неделю. Время в пути составит 1 час 40 минут. Также можно на поезде добраться до станции Новая Чара, затем на рейсовом автобусе доехать до Чары.