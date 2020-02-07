Умер врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, первым предупредивший о вспышке нового коронавируса и позднее заразившийся им, сообщила больница, где он проходил лечение.

«(Ли Вэньлян) ушел от нас в 2.58 в пятницу (21.58 мск в четверг)», — приводит РИА Новости заявление Центральной больницы Уханя.

Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян 30 декабря написал коллегам в группах социальной сети WeChat о том, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов «Хуанань». Он не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму. Пост Ли распространился по различным китайским соцсетям, он сразу стал вирусным, поскольку люди все больше боялись возвращения SARS.

Wuhan doctor Li WenLiang died from the coronavirus. He warned about the possibility of an epidemic if the virus is not properly contained. The CCP didn’t listen, & punished this “dissident”.



CCP: No free speech, even if it costs ppl’s lives & the health of all global citizens... pic.twitter.com/rLf5hiqLjc — Sunny Cheung (@SunnyCheungky) February 6, 2020

На следующий день Ли и еще семерых врачей, поделившихся в соцсетях сообщениями о набирающей обороты вспышке, вызвали в полицию города Ухань. Им вынесли предупреждение и сказали впредь не делать «ложных заявлений онлайн», которые могут серьезно подорвать общественный порядок.

Ли писал в своем официальном аккаунте в сервисе микроблогов Weibo, что 11 января у него появились кашель и высокая температура. В своей последней публикации в субботу врач сообщил, что у него подтвердилось заражение коронавирусом.

По последним данным, количество случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 31,1 тысячи, 636 человек умерли, 1540 выздоровели, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.