НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Умер врач, первым сообщивший о коронавирусе

Источник:
РИА Новости
273 2
Фото: © gov.cn

Китайский врач Ли Вэньлян, первым предупредивший о вспышке нового коронавируса и позднее заразившийся им, сообщила больница, где он проходил лечение.

«(Ли Вэньлян) ушел от нас в 2.58 в пятницу (21.58 мск в четверг)», — приводит РИА Новости заявление Центральной больницы Уханя.

Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян 30 декабря написал коллегам в группах социальной сети WeChat о том, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов «Хуанань». Он не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму. Пост Ли распространился по различным китайским соцсетям, он сразу стал вирусным, поскольку люди все больше боялись возвращения SARS.

На следующий день Ли и еще семерых врачей, поделившихся в соцсетях сообщениями о набирающей обороты вспышке, вызвали в полицию города Ухань. Им вынесли предупреждение и сказали впредь не делать «ложных заявлений онлайн», которые могут серьезно подорвать общественный порядок.

Ли писал в своем официальном аккаунте в сервисе микроблогов Weibo, что 11 января у него появились кашель и высокая температура. В своей последней публикации в субботу врач сообщил, что у него подтвердилось заражение коронавирусом.

По последним данным, количество случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 31,1 тысячи, 636 человек умерли, 1540 выздоровели, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Тема: Распространение китайского вируса
Женщина симулировала коронавирус и отпугнула насильника
Власти объяснили создание карантинной зоны под Тюменью
ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса
Коронавирус оставил геймеров без фестивалей
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Процедуру получения гражданства упростят в России
•
Путин назначил единовременные выплаты ветеранам
•
США пригрозили России за поддержку законной власти Венесуэлы
•
Samsung объяснил блокировку телевизоров в России
Подробности
•
«Обезжиренный» Новосибирск: закрывается 102-летний завод
•
«Холидей» поставил под угрозу банкротства сотни предприятий Сибири
•
Геймерам «Игрового» устроят крупный ивент с призами
•
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
Как это работает
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Россиянина с антикварным самоваром поймали на китайской границе
Сибирь 07.02.2020 16:34
Забайкальская «пустыня» вошла в список живописных мест России
Сибирь 07.02.2020 16:03
Рабочие в Забайкалье отравились метаном из канализации
Сибирь 07.02.2020 14:43
Снежная и теплая погода придет в Новосибирск в выходные
Сибирь 07.02.2020 14:02
Самое популярное
Ванга напророчила лекарство от коронавируса
5074
Томские туристы оказались в ловушке из-за отмены рейсов
4736
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
3385
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
3374
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Процедуру получения гражданства упростят в России
•
Путин назначил единовременные выплаты ветеранам
•
США пригрозили России за поддержку законной власти Венесуэлы
•
Samsung объяснил блокировку телевизоров в России
Подробности
•
«Обезжиренный» Новосибирск: закрывается 102-летний завод
•
«Холидей» поставил под угрозу банкротства сотни предприятий Сибири
•
Геймерам «Игрового» устроят крупный ивент с призами
•
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

nifnif

а кто установил так называемый мировой порядок и почему именно сша так думают? вообще-то есть ООН, она...

Leonrek

Эту конституцию писали Послы США. Она требует редакции в сторону национальной безопасности и национального...

zotamok

А почему бы и не изменить ВАШ мировой порядок? Вы кто такие вообще? Да отбери у вас печатный станок и...

Иркут 69

Так велика обеспокоенность кремля от падения численности населения? Конечно дешевле раздавать паспорта...

pepelmetal

Ты как зомби эту мантру повторяешь) хотя почему как)))?