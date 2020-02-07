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Снежная и теплая погода придет в Новосибирск в выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Потепление до 3 градусов тепла, снегопады и метели ожидаются на выходных в Новосибирске, сообщила Sibnet.ru руководитель Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

«Территория Новосибирской области будет находится в теплом секторе, ожидается увеличение интенсивности осадков. Температурный фон в субботу станет положительным, в Новосибирске будет до 3 градусов тепла. Ожидается усиление ветра до 9-14 метров в секунду, с порывами до 19 метров в секунду. Мокрый снег», — сказала синоптик.

Даже ночью температура воздуха будет держаться около нуля. По ее словам, в воскресенье будет также тепло, сильный ветер и интенсивные осадки, что может ухудшить видимость на дорогах.

«В понедельник из-за изменения направления ветра будет поступать воздух из северного Урала, ожидается понижение температура. Утром будет 7-9 градусов мороза, в течении дня понизится до 12-14 градусов мороза. Ветер резко ослабеет и интенсивность осадков станет меньше», — сказала Лапчик.

По ее словам, из-за оттепели в выходные после похолодания образуется гололедица.

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Ты как зомби эту мантру повторяешь) хотя почему как)))?