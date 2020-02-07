Автомобиль с полицейским на крыше промчался по Иркутску

Полицейский в Иркутске проехал более 3 километров на крыше автомобиля преступников, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Оперативниками была получена информация о двух местных жителях, промышляющих кражами из автомобилей, и организована засада... Молодые люди с помощью спецприбора отключили сигнализацию... и забрали из нее сумку. Заметив сотрудников полиции, они попытались скрыться на своей машине. Один из полицейских, не растерявшись, успел забраться на крышу транспортного средства», — цитирует ТАСС представителя МВД.

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«Автоворы» на высокой скорости пытались уйти от преследования, совершая опасные маневры. Но полицейский удержался на крыше. Его коллеги, пытаясь остановить мчащийся автомобиль, начали стрелять по колесам.

«Повредив заднее колесо, они вынудили злоумышленников остановить автомобиль и задержали их. Похищенная сумка, в которой находились банковские карты и ювелирные изделия, изъята», — добавила Волк.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 (кража группой лиц) и статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Виновникам грозит до пяти лет лишения свободы.