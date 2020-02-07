Грипп на Алтае сочли опаснее китайского коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал эпидемию гриппа в Алтайском крае более опасной, чем вспышка нового коронавируса в Китае.

«Да, коронавирус – новое заболевание, но не такое страшное, как грипп. Мы сегодня говорим о коронавирусе, заболеванием которым в РФ выявлено два случая китайских, но ничего не говорим о том, что порог заболеваемости гриппом превышен в Алтайском крае, сегодня у нас Москва подбирается к этим цифрам, а эти два заболевания очень похожи друг с другом», — цитирует Онищенко «РИА Новости».

Онищенко напомнил, что сейчас наблюдается сезонный подъем заболеваемости гриппом и подчеркнул, что это заболевание «сегодня является самой опасной болезнью по количеству заболевших». «Уже сегодня явно, что от него умерло больше людей», — отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Угроза из Китая: ответы на главные вопросы о коронавирусе

Так, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в регионе растет число заболевших ОРВИ. Эпидпорог был превышен почти на 54% еще в январе, при этом более половины заболевших – дети.

Онищенко также исключил искусственное происхождение китайского заболевания, отметив, что известны и описаны 37 типов коронавирусов. И в расшифровке генетического паспорта нового вируса, представленной Китаем «искусственного вмешательства не видно».

Власти Китая в последний день 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, через некоторое время специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Во второй половине января распространение по Китаю и миру заболевания ускорилось, появились слухи об его искусственном происхождении.

По последним данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, количество случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 31 тысячу человек, 636 человек умерли, 1 540 выздоровели. В России сообщалось о двух заболевших – это граждане Китая, прибывшие в Забайкалье и Тюменскую область.