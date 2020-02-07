Британия снимет с России часть экономических санкций

Великобритания опубликовала список российских товаров, на которые после окончательного выхода из Евросоюза с 1 января 2021 года будут отменены торговые защитные пошлины.

Корректировка политики происходит вслед за состоявшимся 31 января выходом страны из состава Евросоюза. С этого момента до 31 декабря 2020 года продлится переходный период. Он был согласован для того, чтобы избежать потрясений. В течение 11 месяцев королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат взаимодействовать так, как будто никакого Brexit не было.

По завершении переходного периода королевство отменит ограничения на такие наименования российского экспорта, как алюминиевая фольга, ферросилиций, стальные или металлические цельнотянутые трубы и их соединительные части, мочевину и частично на нитрат аммония, приводит ТАСС сообщение Министерства внешней торговли Великобритании.

В то же время ограничения на ряд позиций останется без изменений, например, на холоднокатаную листовую сталь, электротехническую сталь, продукцию горячего проката из легированной стали.