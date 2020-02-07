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Британия снимет с России часть экономических санкций

Источник:
ТАСС
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Фото: Prabhu Jay - User: (WT-shared) Prabhupj из wts викигид

Великобритания опубликовала список российских товаров, на которые после окончательного выхода из Евросоюза с 1 января 2021 года будут отменены торговые защитные пошлины.

Корректировка политики происходит вслед за состоявшимся 31 января выходом страны из состава Евросоюза. С этого момента до 31 декабря 2020 года продлится переходный период. Он был согласован для того, чтобы избежать потрясений. В течение 11 месяцев королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат взаимодействовать так, как будто никакого Brexit не было.

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По завершении переходного периода королевство отменит ограничения на такие наименования российского экспорта, как алюминиевая фольга, ферросилиций, стальные или металлические цельнотянутые трубы и их соединительные части, мочевину и частично на нитрат аммония, приводит ТАСС сообщение Министерства внешней торговли Великобритании.

В то же время ограничения на ряд позиций останется без изменений, например, на холоднокатаную листовую сталь, электротехническую сталь, продукцию горячего проката из легированной стали.

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