Экономист посоветовал эффективные способы накопления денег

Максимальная ставка крупнейших российских банков по привлечению вкладов граждан сейчас едва превышает 6% и россияне стали активно обращать вниманием на другие банковские и инвестиционные продукты. Финансовый эксперт Максим Степочкин рассказал, как копить деньги при сниженных ставках.

«Первыми на замену депозитам пришли накопительные счета. В этом году их портфель по темпу роста догнал традиционные вклады. Главное преимущество этого продукта — гибкость. Возможность более свободно распоряжаться деньгами — это то, что сейчас ценят банковские клиенты», — цитируют «Известия» Степочкина.

Депозиты открывают на определенный срок с фиксированной доходностью. Чаще всего в случае досрочного закрытия человек теряет накопленную прибыль. В накопительных счетах процент начисляется на остаток по счету и чаще всего доход выплачивается ежемесячно.

По словам эксперта, клиенты используют вклады, но уже под другие цели. Они выбирают депозит на определенный срок без возможности пополнения. Это своего рода сейф — такую сумму труднее потратить, ведь к счету не привязана карта. Этот плюс есть и у накопительного счета, но с него перевести деньги психологически проще, ведь не теряется весь процентный доход.

Второй очень важной стал рост спроса на инвестиционные банковские продукты. Главным образом индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), паевые инвестиционные фонды (ПИФ), портфельное управление и брокерские счета. Интерес к этим продуктам вырос в среднем на 20–30%.

Сложные инструменты

«Это более сложные финансовые продукты, которые решают важную для клиента задачу — повысить доходность в условиях низких ставок на рынке», — отметил Степочкин. Например, можно выбрать консервативную стратегию на ИИС с портфелем из гособлигаций и, помимо доходности по ним, получить еще и налоговый вычет в размере 13%.

#Деньги Базовый элемент, или Как накопить на пенсию

«В случае с ПИФами и портфельным управлением клиенту достается еще больший выбор: можно инвестировать в облигации или иностранную недвижимость, валюту и акции зарубежных компаний. Брокерский счет — гибкий инструмент. Он дает выход на международные рынки капитала и позволяет выбирать из практически неограниченного объема ценных бумаг с расчетом на рост курса и дивидендную доходность», — пояснил эксперт.

Эти тенденции, по его мнению, получат развитие в 2020 году. На фоне плавного снижения ставок, депозиты и накопительные счета будут выполнять роль безрискового продукта, а популярность инвестиционных инструментов продолжит расти.

При этом клиенты уже смотрят на сложные, комбинированные продукты — например, вклад плюс ИИС, — которые дают повышенную ставку доходности и возможность управлять брокерским счетом.

Депозит становится точкой входа клиента на финансовый рынок: развитие цифровых каналов и широкая доступность информации позволяет ему использовать несколько банковских продуктов одновременно, изобретая свои собственные стратегии.

«Одной из них становится комбинация накопительного счета и кредитной карты, то есть сочетания использования собственных и заемных денег для увеличения доходности. Здесь важную роль играет grace-период, когда проценты банку платить не нужно, в то время как личные средства клиента лежат на накопительном счете и приносят доход», — заключил эксперт.