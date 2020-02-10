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Определились победители «Оскара» за лучшую мужскую и женскую роли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: bleachbit-lang / Attribution-ShareAlike License

Хоакин Феникс («Джокер») признан лучшим актером, а Рене Зеллвегер («Джуди») стала лучшей актрисой, они получили по «Оскару», сообщает Американская академия кинематографических искусств и наук.

В номинации «Лучшая мужская роль», кроме Феникса были представлены Леонардо Ди Каприо («Однажды в …Голливуде», Алам Драйвер («Брачная история»), Антонио Бандерас («Боль и слава») и Джонатан Прайс («Два Папы»). Для Феникса это первый «Оскар».

За победу в категории «Лучшая женская роль», кроме Зеллвегер, боролись Синтиа Эриво («Гарриет»), Шарлиз Терон («Скандал»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»). Для Зеллвергер это второй «Оскар».

Приз за лучшую мужскую роль второго плана получил Брэд Питт («Однажды в...Голливуде), это его первая статуэтка за актерскую игру. В номинации «Лучшая женская роль второго плана» победила актриса Лора Дерн.
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Топ комментариев

Archangel3339

Абсурд! Ладно афирке, но КНР... полный бред!

gena415

а я думаю почему "наше руководство" своим гражданам не помогают, а оказывается .что нуждаются другие...

saxat

А я думаю, почему в аптеках масок нет...

pepelmetal

Сланцевый гигант сша объявил о скором банкротстве, и это факт!

Siberian white mushroom

Ну 8-мь только жмуров это впечатляет, согласись?