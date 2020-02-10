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Фильм «Паразиты» получил главный «Оскар»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Картина корейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» получила главную награду 92-й кинопремии «Оскар», сообщает Американская академия кинематографических искусств и наук.

Всего в номинации «Лучший фильм» было представлено девять картин — «Джокер», «Ирландец», «Паразиты», «Однажды в… Голливуде», «Маленькие женщины», «Брачная история», «Ford против Ferrari», «Кролик Джоджо», «1917».

«Паразиты» стали первым в истории фильмом не на английском языке, получившем главный приз «Оскара». Кроме того, «Паразиты» взяли «Оскар» за лучший международный фильм. А Пон Чжун Хо признан лучшим режиссером. 

Среди важных номинаций лучшими признаны следующие работы: лучший мультфильм — «История игрушек 4»; лучший актер — Хоакин Феникс («Джокер»); лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»); лучший актер в роли второго плана — Брэд Питт («Однажды в Голливуде»); лучшая актриса в роли второго плана — Лора Дерн («Брачная история»).


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Топ комментариев

Archangel3339

Абсурд! Ладно афирке, но КНР... полный бред!

gena415

а я думаю почему "наше руководство" своим гражданам не помогают, а оказывается .что нуждаются другие...

saxat

А я думаю, почему в аптеках масок нет...

pepelmetal

Сланцевый гигант сша объявил о скором банкротстве, и это факт!

Siberian white mushroom

Ну 8-мь только жмуров это впечатляет, согласись?