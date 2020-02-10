Фильм «Паразиты» получил главный «Оскар»

Картина корейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» получила главную награду 92-й кинопремии «Оскар», сообщает Американская академия кинематографических искусств и наук.

Всего в номинации «Лучший фильм» было представлено девять картин — «Джокер», «Ирландец», «Паразиты», «Однажды в… Голливуде», «Маленькие женщины», «Брачная история», «Ford против Ferrari», «Кролик Джоджо», «1917».

«Паразиты» стали первым в истории фильмом не на английском языке, получившем главный приз «Оскара». Кроме того, «Паразиты» взяли «Оскар» за лучший международный фильм. А Пон Чжун Хо признан лучшим режиссером.

Среди важных номинаций лучшими признаны следующие работы: лучший мультфильм — «История игрушек 4»; лучший актер — Хоакин Феникс («Джокер»); лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»); лучший актер в роли второго плана — Брэд Питт («Однажды в Голливуде»); лучшая актриса в роли второго плана — Лора Дерн («Брачная история»).