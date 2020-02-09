Определились платформы для просмотра трансляции «Оскара»

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Церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет в театре «Долби» Лос-Анджелеса 9 февраля, посмотреть онлайн трансляцию можно будет на официальном сайте премии, на их странице в социальной сети Twitter.
Зрители в России смогут посмотреть трансляцию премии только
в Сети, Первый канал, ранее транслировавший церемонию, отказался от неприбыльного
эфира. Трансляция «Оскора» начнется в ночь с 9 на 10 февраля, в 2.30 (по мск) с
шоу на красной дорожке, а в 4.00 (по мск) начнется сама церемония.
За главную номинацию «Лучший фильм» поборются картин: «Джокер»,
«Ирландец», «Паразиты», «Однажды в… Голливуде», «Маленькие женщины», «Брачная
история», «Ford против Ferrari», «Кролик Джоджо», «1917».
Зрители в России смогут посмотреть трансляцию премии только
в Сети, Первый канал, ранее транслировавший церемонию, отказался от неприбыльного
эфира. Трансляция «Оскора» начнется в ночь с 9 на 10 февраля, в 2.30 (по мск) с
шоу на красной дорожке, а в 4.00 (по мск) начнется сама церемония.
За главную номинацию «Лучший фильм» поборются картин: «Джокер»,
«Ирландец», «Паразиты», «Однажды в… Голливуде», «Маленькие женщины», «Брачная
история», «Ford против Ferrari», «Кролик Джоджо», «1917».