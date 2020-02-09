Определились платформы для просмотра трансляции «Оскара»

Церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет в театре «Долби» Лос-Анджелеса 9 февраля, посмотреть онлайн трансляцию можно будет на официальном сайте премии, на их странице в социальной сети Twitter.

Зрители в России смогут посмотреть трансляцию премии только в Сети, Первый канал, ранее транслировавший церемонию, отказался от неприбыльного эфира. Трансляция «Оскора» начнется в ночь с 9 на 10 февраля, в 2.30 (по мск) с шоу на красной дорожке, а в 4.00 (по мск) начнется сама церемония.

За главную номинацию «Лучший фильм» поборются картин: «Джокер», «Ирландец», «Паразиты», «Однажды в… Голливуде», «Маленькие женщины», «Брачная история», «Ford против Ferrari», «Кролик Джоджо», «1917».