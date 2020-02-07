НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Иркутская авиакомпания подала в суд на производителя SSJ-100

Источник:
Sibnet.ru
107 0
Фото: © Ральф Ролечек / GFDL 1.2

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» подала иск к АО «Гражданские самолеты Сухого» с заявленной суммой исковых требований на сумму более 1,8 миллиарда рублей, сообщили на сайте Арбитражного суда.

Перед подачей иска авиакомпания направляла претензию к производителю SSJ-100 с требованием возместить убытки от простоя самолетов, пишет ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика.

Сумма, о которой говорится в документе, — это убытки авиакомпании с 2016 года за весь период эксплуатации Sukhoi SuperJet 100. Представитель пресс-службы «ИрАэро» ранее подтвердил, что из девяти самолетов SSJ-100, которые находятся в эксплуатации, почти половина простаивает.

Ранее АО «Гражданские самолеты Сухого» подало иск к компании «ИрАэро». Арбитражный суд Москвы в декабре принял его в производство. Производитель SSJ 100 требует от иркутского перевозчика 941,4 миллиона рублей. Детали заявления не раскрываются. 

Еще по теме
Обнародован список богатейших россиян
Мишустин призвал быть осторожнее с повышением штрафов
Эксперты спрогнозировали 25-процентный рост цен на жилье
Личные данные 1,2 млн клиентов МФО выставили на продажу
смотреть все
Экономика #Деньги #Техника
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал закрыть «вузы-пустышки»
•
Лукашенко прилетел в Сочи за дешевой нефтью
•
Обнародован список богатейших россиян
•
Опасные презервативы нашло Роскачество
Подробности
•
«Холидей» поставил под угрозу банкротства сотни предприятий Сибири
•
Геймерам «Игрового» устроят крупный ивент с призами
•
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
•
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
Как это работает
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Иркутская авиакомпания подала в суд на производителя SSJ-100
Сибирь 07.02.2020 10:22
Санатории Новосибирска превратят в зоны карантина при эпидемии
Сибирь 07.02.2020 09:47
Алтайская банда обобрала маслосырзавод на миллионы
Сибирь 06.02.2020 19:34
Охотник погиб под лавиной в горах Алтая
Сибирь 06.02.2020 19:04
Самое популярное
Ванга напророчила лекарство от коронавируса
4821
Томские туристы оказались в ловушке из-за отмены рейсов
4565
Сериал «Поздний срок»: каких жертв потребует истина?
4000
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
3205
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал закрыть «вузы-пустышки»
•
Лукашенко прилетел в Сочи за дешевой нефтью
•
Обнародован список богатейших россиян
•
Опасные презервативы нашло Роскачество
Как это работает
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Глава Госдепа Помпео признал Крым потерянным для Украины
124
Нидерланды предъявили обвинения россиянам по делу о гибели МН17
54
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
52
Патриарх Кирилл призвал вписать Бога в Конституцию России
50
Бойцы спецназа ФСБ погибли в Сирии
50