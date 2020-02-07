Иркутская авиакомпания подала в суд на производителя SSJ-100

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» подала иск к АО «Гражданские самолеты Сухого» с заявленной суммой исковых требований на сумму более 1,8 миллиарда рублей, сообщили на сайте Арбитражного суда.

Перед подачей иска авиакомпания направляла претензию к производителю SSJ-100 с требованием возместить убытки от простоя самолетов, пишет ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика.

Сумма, о которой говорится в документе, — это убытки авиакомпании с 2016 года за весь период эксплуатации Sukhoi SuperJet 100. Представитель пресс-службы «ИрАэро» ранее подтвердил, что из девяти самолетов SSJ-100, которые находятся в эксплуатации, почти половина простаивает.

Ранее АО «Гражданские самолеты Сухого» подало иск к компании «ИрАэро». Арбитражный суд Москвы в декабре принял его в производство. Производитель SSJ 100 требует от иркутского перевозчика 941,4 миллиона рублей. Детали заявления не раскрываются.