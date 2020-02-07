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Опасные презервативы нашло Роскачество

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Роскачество проверило по 60 показателям презервативы из натурального латекса, эксперты обнаружили экземпляры с превышением допустимого уровня цинка.

Эксперты Роскачества исследовали презервативы из натурального латекса по 60 показателям (из них 49 — по безопасности). Испытания прошли 17 образцов самых популярных производителей из России, Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США и Малайзии.

«По результатам санитарно-химических исследований, в частности, было выявлено превышение допустимых уровней цинка (в трех изделиях) и изопропилового спирта (в двух изделиях). По результатам проведенных испытаний Росздравнадзор начнет проводить необходимые мероприятия в отношении производителей, у которых выявлена не соответствующая требованиям безопасности продукция», — цитирует Роскачество РИА Новости.

Ведомство пообещало к Дню влюбленных опубликовать расширенное исследование средств контрацепции. В том числе эксперты развеют мифы, может ли натуральный латекс спровоцировать аллергическую реакцию, есть ли разница между дорогими презервативами известных брендов и более бюджетными изделиями.

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