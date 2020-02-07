Санатории Новосибирска превратят в зоны карантина при эпидемии

Весь больничный фонд Новосибирской области вместе с санаториями перепрофилируют в случае эпидемии коронавируса, сообщил депутатам Заксобрания министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

«На территории города Новосибирска и Новосибирской области ни одного заболевшего нет. Карантинное наблюдение за всеми, кто проследовал через границу Российской Федерации, закончится 10 февраля 2020 года. Это последние люди, которые пересекли границу, у которых будет 14-дневный срок наблюдения», — цитирует Хальзова пресс-служба Заксобрания.

По его словам, под карантинное наблюдение, которое, возможно, потребуется, зарезервировано порядка 530 коек. Это два санатория-профилактория, которые расположены рядом с Новосибирском.

«В случае, если, не приведи Господь, вариант с эпидемией возможен, будет осуществлено полное перепрофилирование всего коечного фонда всех медицинских учреждений, которые есть на территории Новосибирской области. Это предполагает отмену всех плановых мероприятий и работу только на эпидемии. В этой ситуации мы сможем развернуть 3, 4 тысячи коек», — заявил министр.

В отношении медицинских масок проблем быть не должно, уверен Хальзов, два самых крупных их производителя находятся в Новосибирске. Оба имеют задания по наращиванию производства.