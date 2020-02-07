Путин призвал закрыть «вузы-пустышки»

Президент России Владимир Путин призвал к последовательному закрытию вузов-«пустышек», предложив консолидировать ресурсный потенциал научных институтов и учебных заведений.

«Безусловно, надо и дальше последовательно убирать вузы -"пустышки"», — приводит ТАСС заявление президента. Путин отметил, что еще достаточно. По словам главы государства, задача сложнее и шире, чем избавиться от подобных контор. Путин добавил, что важно консолидировать ресурсный потенциал научных институтов и учебных заведений, и, если там это обосновано, ставить вопрос о юридическом объединении.

Президент уточнил, что речь идет не о чисто механическом слиянии. Важно найти такие решения, которые повысят научный статус, престиж и доходы преподавателей в регионах, обеспечат рост качества исследований и образования в вузах.

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По мнению президента, для этого необходимы сетевое взаимодействие научных и образовательных команд, совместные лаборатории и кафедры, передовая инфраструктура, включая научные установки, центры коллективного пользования, базы данных.

Глава государства уточнил, что такие управленческие инструменты планируется отработать в рамках первых пяти научно-образовательных центров мирового уровня. В 2019 году стартовало их формирование в Пермском крае, Кемеровской, Белгородской, Тюменской и Нижегородской областях.