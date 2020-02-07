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Путин призвал закрыть «вузы-пустышки»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин призвал к последовательному закрытию вузов-«пустышек», предложив консолидировать ресурсный потенциал научных институтов и учебных заведений.

«Безусловно, надо и дальше последовательно убирать вузы -"пустышки"», — приводит ТАСС заявление президента. Путин отметил, что еще достаточно. По словам главы государства, задача сложнее и шире, чем избавиться от подобных контор. Путин добавил, что важно консолидировать ресурсный потенциал научных институтов и учебных заведений, и, если там это обосновано, ставить вопрос о юридическом объединении.

Президент уточнил, что речь идет не о чисто механическом слиянии. Важно найти такие решения, которые повысят научный статус, престиж и доходы преподавателей в регионах, обеспечат рост качества исследований и образования в вузах.

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По мнению президента, для этого необходимы сетевое взаимодействие научных и образовательных команд, совместные лаборатории и кафедры, передовая инфраструктура, включая научные установки, центры коллективного пользования, базы данных.

Глава государства уточнил, что такие управленческие инструменты планируется отработать в рамках первых пяти научно-образовательных центров мирового уровня. В 2019 году стартовало их формирование в Пермском крае, Кемеровской, Белгородской, Тюменской и Нижегородской областях.

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Топ комментариев

vladf22

война мультипликаторная началась!

лачинов

Вот этим дяденькам и надо задавать вопрос, кто и зачем развалил СССР. Они знают точный ответ.

drys

Злой следователь,добрый следователь.Злые разработчики КоАП,добрый премьер,Всё из одной сказки!

Nik3316

нам до Голливуда далеко, это да...

Uynachalnica

ЦитатаВ частности, речь идет о разрешении для регионов самостоятельно финансировать вузы. - на какие...