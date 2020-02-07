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Вин Дизель сообщил о завершении франшизы «Форсаж»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Форсаж»

Актер Вин Дизель предположил, что финальным фильмом франшизы «Форсаж» станет 10-й фильм, который разделят на две части.

«Десятому "Форсажу" — первой и второй частям, следует стать заключительным. Это было бы хорошо для того, чтобы этот мир фильмов продолжал существовать для будущих поколений», — сказал Дизель изданию Gamesradar.

В мае в прокат выйдет «Форсаж 9», где герою Дизеля — Доминику Торетто придется встретиться со своим братом, который станет главным злодеем. Читать подробнее >>

Ранее Вин Дизель, который активно занимается производством «Форсажа» в качестве продюсера, сообщал, что есть вероятность возвращения на экраны героя Брайона О'Коннера, которого на протяжении шести фильмов играл актер Пол Уокер. В 2013 году он погиб в автокатастрофе, и седьмой «Форсаж» доделывали с помощью компьютерной графики и привлечения к съемкам брат актера — Коди Уокера. Предположительно, он же может сыграть О'Коннера в финальном фильме.

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