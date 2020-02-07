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Лукашенко прилетел в Сочи за дешевой нефтью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет 7 февраля в Сочи переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Имеется в виду обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — сообщает пресс-служба Кремля, анонсируя визит белорусского лидера.

Самая серьезная проблема в двусторонних отношениях — отсутствие договора о поставках в Белоруссию российской нефти. Минск накануне Нового года не смог договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.

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Нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают при минимальной загрузке, частично топливо поступает от альтернативных поставщиков. За два дня до своего визита Лукашенко назвал предстоящие переговоры с Путиным «моментом истины».

Минск недоволен проводящимся в России с 2019 года налоговым маневром, который заключается в постепенной и полной замене экспортной пошлины пропорционально увеличенным налогом на добычу полезных ископаемых.

Исторически Россия продавала Белоруссии нефть без этой пошлины, поэтому сейчас Лукашенко настаивает на компенсации за налоговый маневр. Только в 2019 году Минск «переплатил» за российскую нефть 330 миллионов долларов.

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